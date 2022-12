Un internațional englez, plecăciune în fața lui Messi: "Nu credeam că mai pot urmări Mondialul după eliminare, dar e uimitor!"

Messi a marcat un gol din penalty și a oferit o pasă decisivă după o acțiune individuală de toată frumusețea, iar la final a fost desemnat omul meciului.

Maddison, care a fost alături de Anglia în Qatar până în faza sferturilor, când echipa sa a fost eliminată de Franța (1-2), spune că se gândea că i-ar fi greu să urmărească alte meciuri de la Mondial, însă pentru Messi a făcut o excepție.

"Nu eram sigur dacă voi mai pute urmări meciurile rămase la Cupa Mondială după ce am fost eliminați... dar cum să ratezi oportunitatea de a-l vedea pe Messi, care poate juca la acest nivel chiar și la 35 de ani? Sincer, e uimitor!", a scris Maddison, pe Twitter.

James Maddison nu a prins niciun minut la CM 2022. A fost accidentat la primele două meciuri din grupă, iar la duelurile cu Țara Galilor (3-0), Senegal (3-0) și Franța (1-2) a rămas rezervă.

Wasn’t sure whether I was going to watch the rest of the World Cup after we were eliminated… but how can you turn down the opportunity to watch Leo Messi when he can still play to that level at the age of 35. Honestly astonishing. ????