Selecționerul Franței a motivat convocarea lui Karim Benzema, chiar dacă starul lui Real Madrid e accidentat. Ce a spus Didier Deschamps

Printre alții, Deschamps l-a convocat și pe Karim Benzema, care a cauzat probleme musculare și a fost absent în ultima partidă a lui Real Madrid, înfrângerea cu Rayo Vallecano, scor 2-3.

Însă, selecționerul Franței a motivat convocarea starului grupării blanco, evidențiind faptul că speră că se va reface în timp util pentru a fi utilizat în primul meci cu Australia.

„Va fi cu noi chiar dacă a suferit o accidentare. S-a accidentat, pentru că a evoluat în multe partide într-o perioadă scurtă de timp, fapt care l-a afectat. Cred că va face tot ce-i stă în fire să fie pregătit pentru Franța - Australia”, a spus Deschamps, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

