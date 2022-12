Robert Lewandowski, cu zâmbetul pe buze după ce Polonia a fost eliminată de Franța de la Mondial! Ce a spus atacantul despre retragere 

Naționala lui Robert Lewandowski (34 ani) și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial în optimi, în fața campioanei mondiale en-titre, Franța. Olivier Giroud și Kylian Mbappe de două ori au marcat pentru francezi, în timp ce singurul gol al polonezilor a aparținut căpitanului, care a ajuns la a doua sa reușită din carieră la Mondial.

Polonezii au fost surprinși cu zâmbetul pe buze la finalul meciului, stârnind și critici, iar Lewandowski a vorbit despre asta în interviul de la sfârșit, arătându-se mulțumit de faptul că echipa și-a atins obiectivul, acela de a ajunge în optimile de finală.

Fotbalistul a fost întrebat dacă se gândește la retragerea de la națională după eliminare sau dacă ar putea prinde încă un Mondial și a oferit un răspuns sincer.

„Nu sunt speriat de asta din punct de vedere fizic, însă sunt multe lucruri în afara fotbalului care decid dacă fericirea ta încă depinde de asta. E dificil să spun acum, din punct de vedere fizic și sportiv nu mă sprie, dar sunt altfel de lucruri care împreună te fac să iei o decizie.

Acum avem câteva zile libere, ne-ar fi plăcut să rămânem la Campionatul Mondial, dar în final am reușit să ne atingem obiectivul, acela de a trece de faza grupelor și să jucăm împotriva campioanelor lumii. Franța este întotdeauna o echipă dificilă și știm ce lipsuri avem, însă încercăm să dăm tot ce avem mai bun la acest nivel”, a declarat Robert Lewandowski conform tudn.com.

În ceea ce privește penalty-ul pe care a reușit să îl transforme abia la a doua încercare, după ce inițial Lloris a apărat, însă arbitrul a cerut repetarea lui, Robert Lewandowski s-a arătat conștient de execuția sa.

„Știu că nu am bătut bine penalty-ul, știam că nu voi marca”, a spus polonezul conform El Chiringuito.

????LEWANDOWSKI se despide del Mundial:

????"Podemos decir que hemos dado lo mejor de nosotros"

❌"Sé que no he tirado bien el penalti, sabía que no iba a marcar"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pWkPAuBfB7