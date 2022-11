Ridicolul, dus la extreme în Qatar! Un fan, forțat de autorități „să-și dea jos sânii”

Suporterul olandez Harry Goudsblom a intrat în colimatoriul autorităților din Qatar după ce s-a afișat într-o ținută aparte, în tribune, la meciul câștigat de naționala țării sale cu Senegalul la Cupa Mondială, scor 0-2.

Fanul neerlandez de la Campionatul Mondial din Qatar cunoscut drept „Tits Man” (Bărbatul cu sâni) a fost obligat de poliția din Qatar să-și dea jos sânii gonflabili.

Harry Goudsblom a recunoscut că nu a întâmpinat probleme în momentul în care a intrat pe stadion cu sânii săi gonflabili „marcă înregistrată” pentru meciul de debut al Țărilor de Jos.

Cu toate acestea, el a fost acostat ulterior de autorități în fața stadionului Al Thumama, după victoria favoriților cu 2-0 asupra Senegalului, luni seară.

Godsbloum, fără sâni la Mondial

Godsbloum a fost obligat de autoritățile qatareze să-și îndepărteze sânii gonflabili și să-și scoată banderola „One Love” de pe braț.

„Inițial nu au fost deloc probleme. Nici cu poliția și nici cu securitatea de la stadion. Lumea chiar a făcut selfi-uri cu mine. Totul a mers bine.

La un moment dat am văzut un gardian vorbind cu un agent și arătând cu mâna spre mine, însă acest i-a spus să mă lase să plec.

Totuși, mai târziu am văzut cum doi polițiști se îndreaptă către un fan care purta banderola „One Love”, așa că am putut să o ascund pe a mea sub mâneci.

După asta, petrecerea continuat. Ne-am distrat, am sărbătorit victoria... a fost totul perfect. Apoi, deodată, a apărut un polițist prea zelos și a început să se comporte urât. A trebuit să-mi dau jos banderola și să o predau.

Apoi am părăsit stadionul însoțit de 20 de polițiști, iar pe parcurs a trebuit să-mi dau jos și sânii gonflabili”, a povestit fanul neerlandez pentru ad.nl.