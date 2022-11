Reacția impresionantă a selecționerului Japoniei după reușita cu Germania. Ce știa Moriyasu despre naționala lui Hansi Flick

Japonezii au învins Germania, naționala lui Hansi Flick, după ce au întors soarta meciului în repriza secundă. Selecționerul Hajime Moriyasu a spus în urma victoriei că știa pe cine are în față și a recunoscut că e o surpriză reușita împotriva nemților.

Totodată, Moriyasu a vorbit despre faptul că a fost nevoit să schimbe sistemul, iar asta a ajutat echipa din punct de vedere defensiv.

„Noi am vrut să începem jucând agresiv, am vrut să dominăm meciul. Dar Germania este foarte puternică, aşa că a trebuit să ne apărăm cu insistenţă şi să profităm de ocaziile noastre. Ştiam că trebuie să ne apărăm mai bine. De aceea am schimbat sistemul.

Jucătorii au ştiut imediat ce vreau să spun şi cum ar trebui să reacţioneze. Este o mare surpriză. Noi am văzut victoria Arabiei Saudite împotriva Argentinei. Ţările asiatice ating nivelul mondial”, a specificat Hajime Moriyasu după meci.

Germania - Japonia 1-2

Nemții au început în forță primul meci de la Campionatul Mondial organizat în Qatar. Ilkay Gundogan a deschis scorul în minutul 33, iar Kai Havertz a fost pe punctul să majoreze diferența în minutul 45+4, însă reușita a fost anulată din cauza unui ofsaid observat de camera VAR.

În partea a doua a partidei, Ritsu Doan a restabilit egalitatea în minutul 45, iar Takuma Asano a făcut imposibilul, marcând golul doi pentru reprezentativa Japoniei în minutul 83 și aducând, în acest sens, o victorie importantă și specială pentru naționala sa.