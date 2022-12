Portarii Croației de la Mondiale, spaima adversarilor la loviturile de la 11 metri!

Performanța fabuloasă a lui Dominik Livakovic, portarul care a apărat trei lovituri de departajare în Croația - Japonia 1-1, 4-2 d.l.d., meci din optimi, nu este unică în istoria turneelor finale.

Mai mult, Livakovic, portar de Champions League, nu este nici măcar primul goalkeeper croat care reușește performanța.

Înaintea lui a fost, chiar la Mondialul precedent, cel din 2018, Danijel Subasic, în meciul cu Danemarca (1-1, 4-3 d.l.d., tot în optimi), iar primul portar din istoria CM care a reușit să apere trei lovituri de la 11 metri în fazele eliminatorii a fost portughezul Ricardo, în 2006, contra Angliei (0-0, 3-1 d.l.d., în sferturile de finală).

