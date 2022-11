În minutul 54, Bruno Fernandes a vrut să-i centreze lui Cristiano Ronaldo care s-a înălțat deasupra defensivei Uruguayului și ar fi șters cu firele părului mingea, dar organizatorii de la Campionatul Mondial din Qatar i-au revendicat reușita mijlocașului de la Manchester United, chiar dacă în primă fază golul lui CR7 a fost notat pe foaie.

Faza respectivă a stârnit multe reacții care mai de care. Piers Morgan, jurnalistul care l-a intervievat pe Ronaldo, aducându-i, în acest sens, demiterea de la „diavolii roșii”, în urma unui mandat de un an și aproape trei luni, a avut câteva postări pe Twitter care l-au ispitit până și pe tenismenul Andy Murray.

„BOOM!!!!!”, a scris în primă fază Morgan. „Ar trebui testată mingea pentru fixativul lui Ronaldo”, a continuat jurnalistul cu o altă postare, după ce Bruno Fernandes a fost anunțat drept marcator.

Ronaldo should have the ball tested for his hairspray. https://t.co/i9lH8zjyr4

Andy Murray a reacționat și a evidențiat faptul că Morgan ar fi trebuit să-i ofere credite lui Bruno Fernandes: „Cred că de Fernandes trebuia să scrii”, a scris Murray pe contul său oficial de Twitter.

I think @B_Fernandes8 is the Twitter handle you were looking for.