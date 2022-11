Echipa lui Hansi Flick a părut să controleze meciul și chiar a deschis scorul în minutul 33, după un penalty transformat de Ilkay Gundogan. Ulterior, Musiala, Havertz sau Gnabry s-au întrecut în ratări, iar Japonia a dat lovitura pe final. Pentru asiatici au marcat chiar doi jucători care evoluează în Germania: Ritsu Doan (75), fotbalist la Freiburg, și Takuma Asano (83), atacantul lui Bochum.

Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, nu s-a arătat foarte surprins de eșecul Germaniei și a explicat unde s-a făcut diferența la meciul de la Cupa Mondială.

"Sigur, este o realizare fantastică a Japoniei, dar, să fiu sicer, nu a fost o mare surpriză. Japonia este o echipă bună, cu jucători de calitate, care au experiență la aceste turnee finale. Cei mai mulți dintre jucători evoluează în Europa, unde se dezvoltă rapid și înțeleg ce înseamnă o echipă de top. Cred că mentalitatea echipelor și a jucătorilor pot face diferența.

Cred că în fotbalul european ne concentrăm prea mult pe individualități, pe egouri. Eu nu am antrenat niciodată un japonez, însă am pregătit asiatici și am fost norocos. I-am avut pe cei mai buni asiatici. Știu că mentalitatea lor este cu adevărat specială. Pentru ei, echipa este cea mai importantă, ei joacă pentru echipă, nu pentru ei înșiși", a spus Jose Mourinho, citat de RMC Sport.

Jose Mourinho has said Japan’s victory over Germany wasn’t a ‘crazy surprise’ and that there is a big focus on egos in European football. pic.twitter.com/ExxvMyJD4j