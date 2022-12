Încă o tragedie în Qatar! Un agent de securitate a căzut de la înălțime

Lusail Stadium va găzdui, de asemenea, şi finala care va avea loc duminică, Argentina fiind prima finalistă.

Potrivit Comitetului de organizare, bărbatul, identificat ca John Njau Kibue, dar a cărui naţionalitate nu a fost precizată, a căzut sâmbătă şi a murit marţi ''după trei zile în secţia de terapie intensivă''.

''Echipele medicale de pe stadion s-au deplasat imediat la faţa locului şi i-au oferit tratament de urgenţă înainte de a fi transferat cu ambulanţa la unitatea de terapie intensivă a Spitalului Medical Hamad'', din Doha, adaugă organizatorii.

Aceştia asigură că ''investigaţia asupra circumstanţelor căderii agentului are prioritate'' şi vor furniza informaţii suplimentare cu privire la rezultatele anchetei pe măsura ce le vor avea.

''Vom sprijini financiar şi familia acestuia'', au menţionat organizatorii.

FIRST ON CNN: A Kenyan security guard died after a 'fall' at Qatar's Lusail Stadium.

The family says they have been told nothing. “We don’t have the money to get justice for him, but we want to know what happened."

John Njau Kibue was only 24 https://t.co/gV791i0Zzi