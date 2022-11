Impresionant! Selecționerul de la Mondial care a refuzat 30 de milioane de euro: "Ce mesaj de patriotism transmiteam eu?"

La turneul final din Rusia, din urmă cu patru ani, Croația a ajuns în finală după ce în fazele eliminatorii a eliminat Danemarca, Rusia și Anglia. În ultimul act, naționala condusă de Zlatko Dalic a cedat contra Franței, scor 2-4.

Zlatko Dalic spune că a refuzat 30 de milioane de euro pentru a rămâne la naționala Croației

La scurt timp după performanța impresionantă de la Mondial, Zlatko Dalic a refuzat un contract de 30 de milioane de euro oferit de un club din China. Selecționerul spune că, dacă ar fi acceptat, ar fi transmis un mesaj greșit tuturor croaților, având în vedere că mereu a vorbit despre "unitate și patriotism".

Astfel, Dalic este și astăzi selecționerul Croației, iar acum pregătește meciurile din grupa F de la CM 2022, contra Marocului, Canadei și Belgiei.

"După ce am primit acele oferte uriașe, mi s-a spus să profit și să iau banii. După Cupa Mondială, am decis să rămân pentru că eu eram cel care vorbea tot timpul despre unitate și patriotism. Dacă plecam după bani, ce mesaj aș fi transmis eu tinerilor și tuturor persoanelor din Croația? Că zic ceva și fac altceva.

Sunt un om suficient de bogat. Nu mă refer material, dar am totul rezolvat în viață. Am o familie, am doi copii cu facultăți.

Au fost niște oferte incredibile, în special de la un club din China. Mi se oferea un salariu net de 10 milioane de euro pe an și un contract pe trei sezoane. Le-am mulțumit și am refuzat. După jumătate de an, președintele clubului respectiv a revenit, dar i-am spus că nu plec de la naționala Croației. Nu mi-a părut niciodată rău. Sunt mândru de această decizie", a spus Zlatko Dalic, potrivit Sportske Novosti.

Înainte de a prelua naționala Croației, în octombrie 2017, Zlatko Dalic a pregătit-o pe Al Ain, din Emiratele Arabe Unite, formație l care a petrecut aproape trei ani. De-a lungul carierei, tehnicianul croat în vârstă de 56 de ani a mai pregătit echipele Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Al Faisaly și Al Hilal.

Cum arată lotul Croației pentru CM 2022

Selecționer - Zlatko Dalic

Portari - Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Fundași - Domagoj Vida (AEK Atena), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Josip Juranovic (Celtic Glasgow), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Mijlocași - Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milano), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino FC), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Luka Sucic (RB Salzburg)

Atacanți - Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split)