Reactia lui Zlatko Dalic dupa umilinta cu Spania: "Dupa al doilea gol am renuntat! Spania a avut un joc fantastic!"

Antrenorul Croatiei Zlatko Dalic a declarat ca echipa sa s-a predat in fata Spaniei din cauza stilului de joc mai vertical impus de Luis Enrique.

"Cel mai bun lucru pe care il pot face este sa felicit Spania," a declarat antrenorul vicecampionei mondiale dupa ce infrangerea cu 6-0.

"Nu este deloc usor sa accept o infrangere cu multe goluri, dar trebuie sa trag unele concluzii. Nu putem sa stam tristi si sa plangem, trebuie sa continuam sa muncim.



Dupa primirea primul gol, nu am mai fost concentrati. Am incercat sa facem lucrurile rapid, am abandonat jocul pe care il pregatisem si este greu de jucat impotriva Spaniei pe terenul propriu.



Dupa al doilea gol, am renuntat si totul s-a terminat. Nu am reusit sa ii motivez pe durata pauzei. Am incercat sa facem o repriza secunda diferita, dar nu am muncit si am facut acelasi joc din prima repriza.



Trebuie sa invatam din aceasta infrangere, pentru ca am vazut ce se intampla cand jucam ca o echipa si ce se intampla cand nu facem asta. Spania a jucat un fotbal fantastic si convingator, iar toate mingile lor au intrat.



Spania avea si inainte o posesie buna a mingii, dar nu erau atat de verticali si de periculosi. Aseara au facut toate lucrurile astea.



Nu voi lua decizii grabite dupa acest meci, dar UEFA Nations League este o competitie oficiala si trebuie sa vad cine poate juca si cine nu" a mai spus selectionerul vicecampioanei mondiale.