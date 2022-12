”Îi datorez enorm. Încerc să fac totul pentru el”. Cine îl motivează pe Griezmann la Cupa Mondială

"Îi datorez enorm, el m-a convocat şi de atunci nu ne-am despărţit. Îi datorez totul la naţionala Franţei. Dau totul pentru tricou, pentru Franţa, dar şi pentru el. Încerc să fac totul pentru ca el să aibă în continuare încredere în mine. Fiecare meci, fiecare acţiune este ca un fel de a-i mulţumi.

Antoine Griezmann a vorbit la superlativ despre Didier Deschamps

Vreau să fac totul pentru ca el să fie mândru de jucătorul său cu numărul 7. Îi place mult să discute cu jucătorii, să ştie ce simţi. De fiecare dată când dă un ordin, când dă sfaturi, îl ascultăm", a spus Griezmann despre Deschamps, cu două zile înainte ca Franţa să întâlnească Polonia în optimile de finală ale CM 2022.

"Favoriţi sau nu, trebuie să ne concentrăm asupra noastră, să menţinem starea de spirit de la primele două meciuri.

Va fi complicat cu Polonia, nu suntem în sferturi. Este un meci din optimile Cupei Mondiale şi am văzut că putem pierde împotriva oricărei echipe", a spus Griezmann, potrivit căruia fotbaliştii echipei Franţei îşi vor aminti de eliminarea de anul trecut în faţa Elveţiei în optimile de finală ale EURO 2021.

"Faptul că mă simt foarte bine din punct de vedere fizic mă ajută mult. Nu există nicio problemă în viaţa mea privată, în mintea mea. Am cunoscut momente grele la Barcelona, iar când m-am întors la Atletico a fost complicat, a trebuit să mă fac mic.

Am încercat să mă regăsesc puţin, pe teren şi în afara lui. Acum, am deplină încredere în mine, mă simt foarte bine la echipa de club şi la naţională. Lumea are nevoie de mine, are încredere în mine", a spus fotbalistul campioanei mondiale en titre.

Agerpres.