Gică Hagi visează să organizăm un Mondial în România, dar Qatar a cheltuit 220 de miliarde de dolari pentru ediția din acest an!

Qatar, cheltuială imensă în zadar?

Conform ultimelor calcule, Qatarul a cheltuit peste 220 de miliarde de dolari pentru organizarea Cupei Mondiale din 2022, adică aproximativ 18,33 miliarde de dolari pe an, începând cu anul 2010, când a început să se pregătească să fie gazda turneului final din această iarnă.

Investiția uriașă nu a avut rezultatul scontat, pentru că doar un sfert din cei 1,5 milioane de vizitatori așteptați au vizitat țara din Golful Persic pe durata competiției, reprezentativa gazdelor s-a prezentat lamentabil în competiției, înregistrând înfrângeri pe linie (0-2 Ecuador / 1-3 Senegal / 0-2 Olanda), iar scandalurile și acuzațiile de corupție și încălcări ale drepturilor omului s-au ținut lanț, culminând cu arestarea vicepreședintei Parlamentului European, Eva Kaili.

România, datorie externă uriașă și infrastructură deficitară

Organizarea unui turneu final de Cupă Mondială de către România este utopică, chiar și în parteneriat cu una dintre țările vecine. În acest moment, țara noastră are o datorie externă de aproape 150 de miliarde de euro și ar mai avea nevoie de cel puțin trei stadioane de mare capacitate, plus investiții masive în infrastructură, respectiv autostrăzi, aeroporturi, porturi și rețeaua feroviară.

Țara noastră nu își permite nici măcar cheltuirea unei părți din cea investit Qatarul, în condițiile în care Ministerul Finanțelor se împrumută cu o dobândă medie de 7,2%, imensă pentru o țară membră UE. De asemenea, ca o comparație, bugetul pentru învățământ al României prevăzut pentru anul 2023 este de 10 miliarde de euro (10,65 miliarde de dolari), aproximativ 60% din suma cheltuită anual de Qatar pentru organizarea CM 2022.

Suma totală cheltuită de Qatar reprezintă aproape trei sferturi din PIB-ul nominal estimat al României pe anul 2022. România a organizat pe Arena Națională trei meciuri din Grupa C la Euro 2020 și o partidă din optimile de finală (Franța - Elveția), punând la dispoziție trei stadioane de antrenament (Steaua, Arcul de Triumf, "Anghel Iordănescu" din Voluntari), dar nu a bifat alte cerințe din caietul de sarcini, precum linia de metroul către Aerportul Internaţional "Henri Coandă" din Otopeni.

Ce declarase Gică Hagi despre organizarea unui Mondial de către România:

"Au trecut 30 de ani de la ultima participare la Mondial. Nu un an, nu patru, 30 de ani! Am ajuns într-o postură lamentabilă. Trebuie să mișcăm lucrurile. Și de unde începi? De jos! Infrastructură, centre de copii și juniori, tineret. Pentru că tineretul e viitorul României. Ei, nu noi! Noi putem să-i ajutăm, să-i descoperim, cum alții au făcut-o cu noi.

Dar de ce România nu concurează pentru Campionatul Mondial? Nu am văzut nicio ambiție de asta. Măcar dacă nu ne calificăm pe merit, măcar să băgăm și noi niște miliarde și să organizăm Campionatul Mondial, European în România. Cu Ungaria, cu Serbia, Croația, să ne băgăm și noi la Campionatul European. De ce să se facă numai în Anglia, Olanda și Germania? Investiți dacă vrem să avem. Investiți în tineri, să vină miliardarii în România, oamenii cu bani. Afară de ce cumpără și la noi nu? România nu are tradiție? Are 200% tradiție și trebuie să vină".