Gianluigi Buffon, impresionat și emoționat de o națională de la Campionatul Mondial: „Sunteți un exemplu pentru mine!” 

În acest moment, în Iran este o situația mai mult decât tensionată. Zeci de mii de oameni ies în stadă pentru ca drepturile civile și democrația să fie respectate. Peste 50 de minori au fost uciși în timpul revoltei împotriva regimului islamic și a președintelui, conform New York Times.

Însă, cu toate acestea, la Campionatul Mondial de Fotbal, naționala Iranului a izbutit o victorie uriașă, 2-0 cu Țara Galilor, care o creditează cu șanse pentru a accede în optimi.

Succesul l-a impresionat profund și pe Gianluigi Buffon (44 ani). Portarul italian a mărturisit pe contul oficial de Twitter că elevii Carlos Queiroz (69 ani) sunt un exemplu de curaj pe care cetățenii Iranului ar trebuie să-l urmeze.

„Veți fi ținuți minte pentru curajul vostru. Această victorie este un semn de speranță și putere pentru oamenii din țara voastră care luptă pentru libertate.

Pentru mulți sunteți niște eroi, pentru mine un exemplu!”, a postat Gianluigi Buffon pe contul oficial de Twitter.

You will be remembered for your courage.

This win is a sign of hope and strength for those in your country who are fighting for freedom.

For many people you are heroes, for me an example.#FIFAWorldCup #Qatar2022 #IRN pic.twitter.com/zeGXOjwUVl