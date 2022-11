Înaintea meciului cu Japonia, pierdut de nemți, 1-2, la fotografie oficială, toți jucătorii Germaniei au apărut cu mâna la gură, un gest prin care au vrut să lase de înțeles că nu se pot exprima liber.

Mai multe naționale din Europa și-au dorit ca jucătorii să poarte banderola "One Love" prin care se vrea să se promoveze un mesaj de toleranță în Qatar, țară în care, spre exemplu, homosexualitatea este interzisă.

Naționalele au abandonat rând pe rând ideea, după ce FIFA le-a amenințat cu sancțiuni, de la amenzi și până la cartonașe galbene pentru jucătorii care poartă respectivele însemne.

Nancy Faeser, ministrul de Interne din Germania, a asistat la meciul cu Japonia și a fost surprinsă în tribune purtând banderola "One Love". Ea a stat chiar lângă președintele FIFA, Gianni Infantino, care a fost atacat vehement în ultima perioadă de mai multe federații din Europa pentru faptul că le-a interzis jucătorilor acest mod de exprimare.

German politician Nancy Faeser is wearing the 'OneLove' armband as she sits next to FIFA President Gianni Infantino during the Germany-Japan match. ???? pic.twitter.com/U2TNAn0aR9