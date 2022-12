Marți după-amiază, în ziua meciului Argentina - Croația, FIFA a postat pe Twitter mesajul: "Un loc în finală așteaptă. Nu trebuie să ratați meciul din această seară!". Doar că imaginea care a însoțit textul a fost un afiș al meciului Anglia - SUA.

Pe lângă drapelele celor două țări, FIFA a adăugat câte un jucător reprezentativ pentru Anglia și SUA: Harry Kane și Christian Pulisic. Cele două formații s-au întâlnit la CM din Qatar, însă în grupe, când au remizat, scor 0-0.

Ulterior, Anglia a fost eliminată în sferturi de Franța (1-2), în timp ce SUA a părăsit competiția în faza optimilor de finală, după 1-3 împotriva Olandei.

The Sun scrie că postarea celor de la FIFA a fost ștearsă la câteva minute distanță, însă mai mulți microbiști au remarcat și au taxat gafa forului mondial.

"Îl ironizați pe Kane?", "Se pare că FIFA le-a readus în competiție pe Anglia și SUA", "Asta s-ar întâmpla într-un univers paralel mai bun", au fost câteva dintre comentariile fanilor, potrivit sursei citate.

FIFA have reinstated England and the USA apparently #Qatar2022 pic.twitter.com/uOKE0uyDVy