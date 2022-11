Teodora Meluță (23 ani) este cea mai tânără debutantă din istoria naționalei feminine de fotbal. La doar 15 ani, fotbalista Politehnicii Timișoara juca în premieră pentru prima reprezentativă a României.

Teodora Meluță visează la o finală între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi

Teodora Meluță urmărește cu interes și fotbalul masculin și și-a ales deja favorita pentru Campionatul Mondial din Qatar. În lipsa Italiei, apărătoarea o favorizează pe Spania. Doar că, ar renunța la susținerea pentru naționala pregătită de Luis Enrique (52 ani) pentru o finală între Argentina și Portugalia, care va încununa un duel între Lionel Messi (35 ani) și Cristiano Ronaldo (37 ani), în ultimul act al celei mai importante competiții din fotbal.

„Toată lumea știe ce condiții sunt în acea zonă a lumii și cât de implicați sunt oamenii. Sunt convinsă că o să fie o Cupă Mondială de excepție și toată lumea va fi impresionată. Favorita mea la Mondial este Spania. Italia era una dintre favoritele mele, dar, din păcate, o să fie absentă. Eu cred că Franța se va impune, dar finala pe care aș vrea să o văd este Argentina – Portugalia. Cred că toată lumea și-ar dori să mai vadă un duel între cei mai buni jucători de pe planetă: Messi și Ronaldo. Ca echipă, cred că Italia este cea mai importantă absență de la Mondial, iar ca jucător, cred că este Kante, de la Franța”, a declarat Teodora Meluță pentru Eurosport.

Teodora Meluță a vorbit despre accidentarea infernală suferită

În 2021, după 5 titluri cucerite cu Olimpia Cluj, Teodora Meluță s-a transferat la FF Lugano, echipă care evolua în UEFA Champions League. Doar că aventura s-a încheiat numai după două luni. Românca a suferit o fractură de tibie și peroneu care a ținut-o departe de teren aproape 6 luni.

„Aventura din Elveția a fost foarte frumoasă. A fost o experiență frumoasă. Am întâlnit o echipă de profesioniști, un mediu profesionist. Campionatul era foarte tare, unul bazat pe forță, pe putere. Exceptând accidentarea, totul a fost ok. S-a întâmplat treaba cu accidentarea, dar pot să spun că am avut noroc că totul s-a întâmplat acolo pentru că am avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism.

M-au ajutat să revin și să mă pun pe picioare cât mai repede. M-am refăcut 100% după accidentare. La 5 luni și jumătate de la operație am jucat primul meci oficial. Din punct de vedere fizic nu eram chiar 100%, ci undeva pe la 90%. Cei care s-au ocupat de mine în România au fost la fel de profesioniști. Am lucrat la București cu kinetoterapeutul echipei naționale de seniori. Apoi am venit la Timișoara și m-am pregătit cu preparatorii fizici de aici și ei au considerat că sunt undeva la 90% refăcută și puteam să intru pe teren.

Aș putea spune că am revenit la 100% din forma inițială după pregătirea din iarnă, deci după 8-9 luni de la accidentare. În prezent da, sunt refăcută 100%. În vară mi-am scos tijele și șuruburile, a fost o mică intervenție chirurgicală. Nu am putut să mă antrenez o lună, dar acum sunt bine.

Parcursul meu alături de Poli Timișoara este unul frumos, unul sănătos. Anul trecut s-a început un proiect de lungă durată. Vor (n.r. conducerea) să avem rezultate, dar știu foarte bine că acest lucru se poate întâmpla în timp, îți trebuie răbdare. Sunt convinsă că o să se vadă rezultatele, deja au început să se vadă. După un an de zile, eu zic că suntem unde trebuie, având în vedere că suntem pe primul loc în campionatul României și cu niciun gol primit”, a mărturisit Teodora Meluță.