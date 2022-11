Campionatul Mondial din 2022 se organizează în Qatar, iar meciul de debut va fi duminică, 20 noiembrie, între țara gazdă și Ecuador. Cele două naționale s-au mai întâlnit o singură dată în istorie, atunci când arabii au învins cu 4-3.

După un antrenament al Țărilor de Jos, fotbaliștii neerlandezi, în frunte cu Frenkie de Jong și Virgil van Dijk au fost întâmpinați de câțiva migranți, cu care s-au pozat și au schimbat câteva vorbe.

We had some special guests today. ????

After our training today, a group of migrant workers joined our players on the pitch. To talk, draw extra attention to their situation & to play football. ⚽️#NothingLikeOranje #FootballSupportsChange pic.twitter.com/G4Ts7fVP1R