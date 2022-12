FIFA a venit cu dovezile! Explicația pentru golul validat Japoniei contra Spaniei

Golul decisiv al meciului a fost înscris de Ao Tanaka, în minutul 51, după o fază controversată. Inițial, arbitrul a anulat reușita, considerând că mingea pasată de Kaoru Mitoma către marcator apucase să părăsească integral suprafața de joc. Ulterior, VAR-ul a intervenit, iar reușita a fost validată până la urmă.

La aproximativ 18 ore după finalul meciului, FIFA a explicat cum a fost luată decizia ca golul Japoniei să fie validat. Forul mondial transmite că decisive au fost camerele amplasate spre linia porții, care au oferit un unghi mult mai bun.

"Al doilea gol al Japoniei contra Spaniei a fost verificat de VAR pentru a se stabili dacă mingea a ieșit din teren. Oficialii au folosit camerele de pe linia porții pentru a verifica dacă balonul a rămas parțial în teren sau nu.

Alte camere pot oferi imagini înșelătoare, însă din dovezile pe care le-am avut la dispoziție, s-a constatat că mingea nu a părăsit cu întreaga circumferință suprafața de joc", a transmis FIFA.

FIFA a postat și un scurt filmuleț în care a vrut să evidențieze cum unghiul din care este privită o astfel de fază poate fi înșelător.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y