Croația, echipa împotriva căreia România a jucat ultimul său meci de la un Campionat Mondial, și-a anunțat lotul pentru Qatar

Pe 30 iunie 1998, România juca ultimul său meci la un Campionat Mondial, optimea de finală 0-1 cu Croația, ex-iugoslavii calificându-se de atunci la toate edițiile, cu excepția celei din 2010, și participând acum la turneul final din Qatar din postura de vicecampioană mondială.

Selecționerul Zlatko Dalic a anunțat miercuri lotul de 26 de jucători pentru CM: nu lipsesc vedetele Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milano), Ivan Perisic (Tottenham) sau Domagoj Vida (AEK Atena).

Portari

Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Ivo Grbić

Fundași

Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Mijlocași

Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić

Atacanți

Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir, Marko Livaja

