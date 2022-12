Golul decisiv al meciului a fost înscris de Ao Tanaka, în minutul 51, după o fază controversată. Inițial, arbitrul a anulat reușita, considerând că mingea pasată de Kaoru Mitoma către marcator apucase să părăsească integral suprafața de joc. Ulterior, VAR-ul a intervenit, iar reușita a fost validată până la urmă.

Au existat numeroase reacții pe marginea golului secund al Japoniei, iar o explicație a unui microbist a devenit virală pe rețelele sociale. Cu un clip de 27 de secunde și o imagine, el a strâns peste 2,4 milioane de vizulizări și aproape 100.000 de aprecieri în aproximativ 16 ore, pe Twitter.

Thibaut Courtois are deja o altă favorită, după ce Belgia a părăsit Mondialul: ”Pe ei îi voi susține”

"Percepția și unghiul sunt totul!!!", a scris Nick Levett, pe Twitter. El a așezat o minge lângă o foaie de hârtie, iar din unghiul inițial oricine ar putea spune că balonul depășește cu întreaga circumferința respectiva hârtie. Totuși, dintr-un alt unghi se poate observa cu totul altceva, așa cum s-a întâmplat și la meciul Germania - Japonia.

Perception and angle are everything!!! pic.twitter.com/mzF7YXnQiX