Starul englez s-a ținut de promisiunea făcută unui copil de 11 ani, care suferă de paralizie cerebrală. Grealish a spus că îi va celebra în stilul puștiului dacă va înscrie la Cupa Mondială din Qatar.

Imediat după ce a marcat, pe internet au circulat mai multe videoclipuri cu momentul întâlnirii dintre Grealish și puștiul de 11 ani. ”Jack Grealish și-a dus promisiunea la bun sfârșit”, a titrat contul oficial din Premier League.

???? @JackGrealish kept his promise to Finlay! pic.twitter.com/8tmvs0hjdu