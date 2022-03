Așkovski, spre Mondial în ritm de muzică! Care sunt cele trei mari pasiuni ale macedoneanului, în afara fotbalului

Macedoneanul Ștefan Așkovski este singurul jucător din Liga 1 care mai are șanse să ajungă la Campionatul Mondial din Qatar. Fotbalistul de la Sepsi a prins lotul Macedoniei de Nord pentru semifinala play-off-ului de calificare (24 martie, Palermo), în care echipa sa va înfrunta Italia, campioana europeană en-titre, iar în finală poate juca contra învingătoarei din Portugalia și Turcia (29 martie, Porto sau Konya).

Jucătorul de bandă stânga spune că apreciază nivelul Ligii 1, că încă se acomodeză cu iernile geroase din România și că marile sale iubiri din afara terenului sunt familia, muzica și handbalul. De-a lungul carierei, Așkovski (30 ani) a fost legitimat la FK Teleoptik, Partizan Belgrad, Donji Srem, Napredak Krusevac (Serbia), Stromsgodset (Norvegia), KF Shkendija (Macedonia de Nord), Novi Pazar (Serbia), Kayseri Erciyesspor (Turcia), Fortuna Sittard (Olanda), Gornik Leczna (Polonia), Slavia Sofia (Bulgaria), FC Botoșani și Sepsi Sf. Gheorghe (România). El are 10 selecții pentru naționala țării sale, cu care a participat la Euro 2020.

Spune că a petrecut cea mai bună perioadă din carieră în România

"Liga 1 este un campionat bun, sunt aici de aproape trei ani. Cred că aici am petrecut cea mai bună perioadă din cariera mea. Din punctul meu de vedere, nivelul de joc este bun. Sigur, poate fi mai bun. Mereu poate fi mai bun, dar mie îmi place pentru că fotbaliștii români sunt tehnici. Este un stil care îmi place mai mult, acesta mai tehnic. Cred că jucătorii macedoneni se aseamănă cu cei români. Nu excelăm la capitolul fizic, nu suntem puternici, dar suntem tehnici.

Obiectivul nostru era calificarea în play-off, dar nu am reușit să îl îndeplinim, din păcate. Acum vrem să ne clasăm pe locul 7 sau 8, ca să jucăm barajul pentru Conference League. Vrem să câștigăm și confruntarea cu Craiova, din Cupa României. Cred că avem o echipă bună și că putem prinde cupele europene. Cred că anul trecut nu am avut experiență în cupele europene, am fost acolo pentru prima dată, am văzut cum este. Cred că următoarea participare va fi mai bună. Patronii de la Botoșani și Sepsi au mai venit în vestiar, dar a fost ceva normal, ca orice patron. Am avut experiențe bune cu ei, cu domnii Iftime și Dioszegi.

Încă se obișnuiește cu iernile reci din România

Sunt foarte fericit în România. Nu a contat că am locuit la Botoșani și Sf. Gheorghe, două orașe micuțe. Am familia alături de mine. Nu e important unde joc, nu merg în cluburi. E important să fiu alături de familie. Așa că nu am avut probleme să stau în Botoșani sau Sf. Gheorghe. Pentru mine nu este foarte important orașul, vreau doar să mă simt bine.

Însă, în ambele a fost foarte rece, iarna. M-am obișnuit cu temperaturile scăzute, mai mult sau mai puțin. În Macedonia avem cam aceeași vreme, deși în Sf. Gheorghe și în Botoșani poate fi foarte, foarte frig. Mă obișnuiesc acum cu frigul de la Sf. Gheorghe. Îi mai întreb pe ceilalți jucători când se mai încălzește vremea, când vine primăvara. Încă câteva săptămâni cu temperaturi scăzute și pot să mă apuc de hochei.

În afara fotbalului, e preocupat de familie, muzică și handbal

Când nu mă antrenez și nu joc, îmi place să ascult muzică. Îmi place mult muzica. Când nu joc fotbal, ascult mereu muzică. E o mare pasiune. Ascult orice, pop, R&B... Nu știu dacă va cânta melodia 'We are the Champions' după partida cu Italia. Nu știu, pentru că nu sunt eu DJ-ul din vestiar. Ezgjan Alioski, colegul care a jucat la Leeds și acum e în Arabia Saudită, se ocupă de muzică. Și Elif Elmas de la Napoli. Ei pun hip-hop, R&B, muzică care să ne introducă în atmosfera de meci.

Și petrec timpul cu fiica și băiețelul meu. Încerc să le ofer ceea ce eu nu am avut în copilărie. Încerc să le dau totul și să îi educ bine. Tot ca hobby, îmi place să fac tot felul de sporturi. În țara noastră, handbalul este foarte iubit. Naționalele noastre au jucat de curând (n.r. macedonenii au învins în tur 22-30 și românii au câștigat returul cu 24-22, iar Macedonia s-a calificat la Campionatul Mondial). Îmi place să merg la meciuri de handbal, de baschet, îmi place să urmăresc diverse sporturi. Cred că, dacă nu mă făceam fotbalist, ajungeam handbalist. Să fiu sincer, îmi place foarte mult handbalul", a declarat Așkovski pentru Sport.ro.