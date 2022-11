Naționala Portugaliei a început cu o victorie parcursul la Campionatul Mondial din Qatar. Scorul a fost deschis de Cristiano Ronaldo (37 ani), dintr-un penalty care a fost contestat de ghanezi ulterior, prin vocea selecționerului. Căpitanul lusitanilor a devenit astfel primul fotbalist care reușește să înscrie la cinci Campionate Mondiale.

După meci, atacantul care a rămas liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu Manchester United, a fost numit și „Omul meciului”, devenind și primul fotbalist care reușește să câștige șapte astfel de distincții, depășindu-i pe Leo Messi și Arjen Robben, care au câte șase.

Superstarul Portugaliei a fost surprins și într-o ipostază mai puțin plăcută însă. Camerele de filmat de la stadion au imortalizat momentul în care Cristiano Ronaldo, aflat pe teren, își bagă mâna în pantaloni, iar apoi scoate ceva și începe să mestece.

