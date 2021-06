Haos in prima etapa din Turul Frantei! Cazatura dura din cauza unui fan! Ce a putut sa faca

Turul Frantei se desfasoara in perioada 26 iunie - 18 iulie.

Asa cum era de asteptat, prima etapa din editia a 108-a a Turului Frantei a fost una extrem de nervoasa, riscurile asumate de ciclisti pentru o pozitionare cat mai buna in pluton fiind majore. Primii 100 de kilometri ai rundei dintre Brest si Landerneau au fost negociati fara probleme de rutieri, insa cu 45 de kilometri inainte de final, un spectator a provocat una dintre cele mai dure cazaturi din ultimii ani din Le Tour.

Dorind sa isi salute parintii – opi-omi inseamna in germana “mami si tati” – spectatorul a intrat cativa metri pe sosea, acolo unde a fost acrosat de experimentatul rutier german Tony Martin (Jumbo-Visma). Neamtul s-a oprit, a fost acrosat de alti rutieri, provocand un carambol major, in care au fost afectati cel putin 80 de rutieri. Unul din ei, un alt german, Jasha Sutterlin (Team DSM), a abandonat.

O alta cazatura majora s-a petrecut cu sase kilometri inainte de final, cand lupta pentru pozitionare a provocat un alt incident serios, cu peste 100 de ciclisti afectati. Cvadruplul castigator din Le Tour, Chris Froome (Israel Start Up Nation) a iesit printre cei mai sifonati, fiind suspect de fractura de clavicula, insa a terminat etapa, la 15 minute distanta de invingator. Si alti rutieri au fost afectati, precum unul dintre favoritii la victorie, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), care a venit pe locul 73, la peste trei minute de castigatorul Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Alaphilippe, campionul mondial en-titre, a castigat prima runda, plecand de langa adversari cu 2 kilometri inainte de final. Francezul a devenit si primul lider al cursei, cu 12 secunde in fata australianului Michael Matthews (Team BikeExchange), in timp ce Primoz Roglic (Jumbo-Visma), unul dintre favoritii la victorie, a completat podiumul. Castigatorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a venit pe pozitia a sasea, fiind la patru secunde de Roglic in clasamentul general.