„Nu am reușit să mă regăsesc!” Leo Messi a vorbit despre primul sezon la Paris Saint-Germain după victoria cu Honduras 

Scorul a fost deschis de Lautaro Martinez, iar apoi Leo Messi a marcat o dublă, închizând astfel tabela de marcaj. Căpitanul naționalei Argentinei a vorbit la finalul partidei și a răspuns la întrebări, inclusiv la cele legate de adaptarea sa la Paris Saint-Germain, unde în primul sezon nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

Leo Messi: „Am început să mă bucur din nou!”

Leo Messi a recunoscut că a avut probleme de adaptare, însă a dezvăluit că anul acesta este diferit pentru el și că se simte mult mai bine acum la campioana Franței.

„Mă simt bine, mă simt diferit față de anul trecut. Știam că așa va fi. Am spus deja. Am trecut prin momente grele, nu am reușit să mă regăsesc. Anul acesta este diferit. Am venit cu altă mentalitate, m-am acomodat la club, cu vestiarul, coechipierii și jocul. Adevărul este că mă simt bine. Am început să mă bucur din nou”, a declarat Leo Messi la finalul meciului citat de Marca.

Totodată, căpitanul naționalei 'albiceleste' a vorbit și despre perioada de pregătire a Campionatului Mondial, acolo unde Argentina este una dintre favorite la câștigarea trofeului. Naționala lui Scaloni este neînvinsă de 34 de meciuri, de mai bine de trei ani, iar Messi se arată nerăbdător pentru ultimul său turneu: „Suntem la fel de emoționați precum fanii, dar trebuie să fim liniștiți. Ne bazăm pentru o echipă mare la Mondial.

E special, trebuie să o luăm pas cu pas. Ne bucurăm de fiecare moment în care suntem împreună, ne pregătim cu seriozitate când trebuie să muncim”.