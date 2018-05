VIDEO | CE GOOOOL! Rotariu a facut spectacol in Belgia: reusita fabuloasa a romanului  

Rotariu a reusit un super gol in Belgia.

Mijlocasul lui Mouscron a deschis scorul in minutul 13 al confruntarii cu Waasland-Beveren, printr-o executie de senzatie. Super golul lui Rotariu nu a contat prea mult in economia partidei. Gazdele au castigat in cele din urma cu 3-2.

Pentru Rotariu acesta a fost al noualea gol al sezonului. Romanul a marcat de sapte ori in campionat si in alte doua randuri in Cupa Belgiei.