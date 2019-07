Urmatorul turneu pentru Simona Halep dupa victoria de la Wimbledon! Organizatorii au facut anuntul in limba romana

Simona Halep va reveni in competitie pe 7 august, cand va evolua direct din turul al doilea la Rogers Cup.

Simona Halep este campioana en-titre de la turneul organizat la Toronto. Romanca s-a impus anul trecut in finala jucata contra lui Sloane Stephens, scor 7–6 3–6 6–4.

"Campioana de la Wimbledon si campioana en-titre de la Rogers Cup, Simona Halep, va juca primul ei meci la Toronto in prima parte a zilei de 7 august", au scris organizatorii pe pagina oficiala de Twitter.

Ei au publicat si un mesaj in limba romana, alaturi de un clip in care Simona Halep ne indeamna sa cumparam bilete. "Cumparaț biletul acum!", au scris acestia.

Prezenta la Toronto face parte din pregatirea pentru cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, US Open, care va avea loc in perioada 26 august - 8 septembrie.

CONFIRMED. ✅#Wimbledon champion and reigning queen of #RogersCup @Simona_Halep will play her first match in Toronto on Wednesday's day session, August 7th.

