Un fost jucator din Liga I a ajuns sa-si caute echipa pe LinkedIN: "Am inceput atacant, dar in ultimii ani am fost fundas central". Unde evolueaza in prezent

Fotbalistul olandez Danzell Gravenberch, fost la U Cluj, isi cauta echipa pe LinkedIN.

A fost crescut de Ajax, apoi a trecut pe la U Cluj, iar in prezent este legitimat la Reading, in liga a doua engleza. Olandezul Danzell Gravenberch spera sa-si gaseasca o noua echipa pe cel mai cunoscut site de joburi.

Gravenberch, fost la U Cluj, are 25 de ani, si a jucat doar 5 meciuri in ultimii 3 ani pentru Reading. Din vara, el va deveni liber de contract.

Danzell Gravenberch a fost junior la Ajax intre 2002 si 2013, iar in 2014 a fost adus de Ogararu la U Cluj. El a evoluat timp de un sezon, iar apoi s-a intors in Olanda, la FC Dordrecht. In tricoul ultimei echipe a cunoscut cea mai buna perioada a carierei sale, ajungand sa fie remarcat de Reading.

Fost international de tineret, Gravenberch nu a reusit sa se impuna in liga a doua engleza. La seniori, el a ales nationala Surinamului.



Cum suna anuntul dat de Gravenberch



Danzell Gravenberch si-a facut cont pe LinkedIN pentru a-si gasi o noua echipa.

"Numele meu este Danzell Gravenberch si am 25 de ani. De la 8 la 20 de ani am jucat pentru Ajax, apoi am ajuns in Romania. In cariera mea a urmat Dordrecht, apoi Reading, din Anglia, unde am semnat un contract pe trei sezoane. In acest moment ma aflu in ultimul an de contract si sunt imprumutat la KSV Roeselare, in Belgia. Mi-am inceput cariera ca atacant (pot juca inca), dar in ultimii ani am evoluat ca fundas central si mijlocas defensiv", a scris Gravenberch.