Incredibil! Isi iau adio de la promovare dupa ce au pierdut stupid la masa verde pentru ca au folosit un fotbalist suspendat! Afirmatie soc: "De fapt, nu si-au dorit promovarea"

Lupta in seria a 5-a a Ligii a III-a a fost decisa la masa verde. Csikszereda Miercurea Ciuc este aproape promovata, dupa ce ACS Fotbal Comuna Recea a pierdut la masa verde un meci.

Situatie bizara in seria a 5-a a Ligii a III-a, acolo unde ocupanta locului 2, ACS Fotbal Comuna Recea, principala urmaritoare a celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, a pierdut un meci la masa verde! Interesant este ca meciul s-a disputat in urma cu mai bine de o luna, insa verdictul a venit abia acum. Federatia s-a sesizat tarziu.

Potrivit liga2.ro, cei de la Recea au folosit un fotbalist suspendat in meciul cu Odorheiu Secuiesc, pe data de 30 martie, in etapa a 20-a. Brian Lemac, care a si marcat trei goluri in respectiva partida, era in stare de suspendare. Romuluis Buia l-a folosit, iar echipa a pierdut duelul la masa verde, in ciuda faptului ca scorul de pe teren a fost 5-1.

In aceasta situatie, Recea ramane la 5 puncte in spatele liderului AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, cu 3 etape inaintea finalului de sezon. Chiar daca matematic cei de la Recea mai au sanse la promovare, contextul nu le este favorabil. Cei de la Ciuc au meciuri usoare in ultimele etape.



"Nu si-au dorit promovarea"



Liga2.ro noteaza ca surse apropiate clubului spun ca in realitate cei de la Recea nu si-au dorit cu adevarat promovarea, cel mai probabil ei neavand posibilitati financiare pentru a rezista la nivelul ligii secunde.

Cum se apara oficialii de la Recea



Pe de alta parte, cei de la Recea sustin ca "fotbalistul a venit de la Cugir in iarna si a spus ca are doua cartonase". Ei sustin ca fosta echipa a lui Lemac nu le-a inmanat nicio hartie cu situatia oficiala a jucatorului.

"Lemac a venit de la Cugir in iarna, iar cei de acolo n-au dat nicio hartie oficiala cu situatia jucatorului. Ba ca sunt in concediu, ba ca am facut transferul pe ultima suta de metri, ba ca nu stiu ce. Noi in patru ani de zile nu am gresit niciodata cu cartonasele, cum sa gresim tocmai cu el? El a spus ca a venit cu doua cartonase, dar, in schimb, a venit cu trei. Eu am zis sa sunam la Federatie si sa mai facem inca o data statistica.

Cei de la Federatie spun can u au venit pana acum foile de joc de la arbitri. Banuiesc ca arbitrul trebuia sa le trimita a doua zi, nu? De ce s-a sesizat asa de tarziu? E posibil asa ceva? Mai sunt doua etape si tu vii si-mi spui acum? Dar nu mai are rost, fiindca faptul este consumat. A mai trecut un an si nu am promovat. Nici acum, in ultimul meci, nu l-am bagat pe Lemac, ca avea sapte galbene, s-au tot facut. Daca il bagam, pierdeam din nou", au spus cei de la Recea, potrivit sursei citate.

In urma deciziei, cei de la Odorheiu Secuiesc au iesit din zona retrogradabila si spera acum la salvare. Ei sunt pe locul 11, cu 32 de puncte. Unirea Tasnad, care poate merge la baraj, are 30 puncte, iar AFC Harman 29. MSE Targu Mures, Gaz Metan Medias 2 si CS Iernut sunt deja retrogradate.