ULTIMA ORA | Masura fara precedent dupa avertismentul dat de UEFA! Un campionat a fost SUSPENDAT din cauza suspiciunilor de blat!

Etapa din weekend nu va mai avea loc.

Federatia de Fotbal din Cipru (CFA) a decis sa amane partida liga secunda dupa ce a primit un avertisment clar din partea UEFA ca exista suspiciuni legate de meciuri aranjate!

Comitetul Director al Federatiei se va reuni marti pentru a examina regulamentul legat de coruptie. Se ia in considerare ca in cazul in care un club este gasit vinovat, acesta sa fie depunctat, retrogradat sau chiar exclus de tot din fotbalul din Cipru, in functie de gravitate!

Federatia din Cipru ia in considerare si reducerea numarul de echipe din liga secunda de la 16 la 8 din sezonul 2019/2020. Conform Reuters, UEFA a trimis mai multe scrisori prin care avertiza CFA cu privire la situatia din liga secunda. 4 partide sunt investigate de politie.

La echipa aflata pe primul loc, Ethnikos Achna, joaca si romanul Adrian Enescu, fost jucator la UTA Arad, Gaz Metan sau Gloria. El a fost crescut de Steaua, insa cedat la Pandurii Targu Jiu cand avea 18 ani.