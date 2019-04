UEFA a venit in Romania: vizita de ultima ora la National Arena! Cum stam cu pregatirile pentru Euro 2020

Romania este una dintre tarile care va gazdui EURO 2020.

O delegatie UEFA a fost la Bucuresti pentru a verifica stadiul pregatirilor pentru EURO 2020. Din partea forului european au fost prezenti manageri ale diferitelor departamente care se ocupa cu implementarea programului EURO 2020 in cele 12 orase gazda.

Pentru aceasta faza, UEFA a fost interesata de stadiul pregatirilor la Arena Nationala si a mai vizitat locatiile pentru Fan Zone si facilitatile de la ROMEXPO, unde va avea loc tragerea la sorti pentru Turneul Final din 30 noiembrie 2019.

Pe Arena Nationala, stadionul unde se vor desfasura patru meciuri la EURO 2020, pregatirile sunt incheiate in proportie de 85% dupa evaluarile celor de la UEFA. Stadionul va intra sub managamentul UEFA din mai 2020, iar pana la finele acestui an stadionul va trebuie sa fie complet pregatit.

Delegatia UEFA a vizitat Piata Constitutiei pentru a localiza zona de "public viewing" a meciurilor si Bulevardul Unirii, unde se va deschide un Football Village, pe parcursul celor 30 de zile ale EURO 2020.

La finalul vizitei, delegatie UEFA a vizitat Pavilionul Central de la ROMEXPO si a apreciat ca ofera un spatiu generos pentru tragerea la sorti a turneului final si exista convingerea ca spectacolul desfasurat acolo va fi unul cu totul special fata de alte evenimente precedente. Caracaterul deosebit este legat si de faptul ca EURO 2020 este o editie aniversara-60 de ani de la primul campionat european de fotbal.

UEFA a constat ca pregatirile de la Bucuresti pentru organizarea EURO 2020 sunt in graficul stabilit.

30 noiembrie 2019 este data la care se vor trage la sorti grupele pentru EURO 2020

Programul echipei nationale din cadrul preliminariilor EURO 2020:

7 iunie 2019: Norvegia-Romania(ora 21:45)

10 iunie 2019: Malta – Romania(ora 21:45)

5 septembrie 2019: Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Romania – Malta (ora 19:00)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00)

15 octombrie 2019: Romania – Norvegia(ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Romania – Suedia(ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Spania – Romania(ora 21:45)

Meciurile vor fi transmise in exclusivitate de PRO TV.