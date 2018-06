Yaya Toure se ofera sa joace pentru 1 lira pe luna. De ce este in stare africanul pentru a ajunge la Manchester United, Arsenal sau Liverpool

Yaya Toure este liber de contract in aceasta vara, dupa a parasit formatia Manchester City la finalul sezonului.

Agentul lui Yaya Toure a dezvaluit ca mijlocasul ar fi fericit sa joace pentur Manchester United, Arsenal sau Liverpool pentru doar 1 lira pe saptamana.

Jucatorul de 35 de ani castiga pana acum 220.000 de lire pe saptamana, petrecand opt sezoane la clubul englez.

"Yaya are multe oferte din diferite tari, formatii pregatite sa plateasca o gramada de bani, dar noi am decis sa dedicam sezonul viitor lui Guardiola si sa le demonstram fanilor lui Manchester City ca Yaya nu a terminat cu fotbalul. Este plin de energie si vrea sa joace in sezonul urmator in Anglia", a spus Dimitri Seluk pentru sport24.

Yaya Toure l-a acuzat pe Pep Guardiola ca "are probleme cu africanii" imediat dupa plecarea sa de la Manchester City.