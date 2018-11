SURPRIZA DE PROPORTII! Unde poate ajunge James Rodriguez in iarna! Anuntul facut in urma cu putin timp

Spaniolii de la AS au dezvaluit intentia golgheterului Cupei Mondiale din 2014.

James Rodriguez nu vrea sa mai ramana la Bayern Munchen. Este in conflict cu antrenorul Niko Kovac si nu doreste sa mai ramana la echipa unde este imprumutat pana la finalul sezonului. Desi este pe lista unor cluburi ca Manchester United, AC Milan, Juventus sau Barca, James are alta dorinta.

James spera sa revina la Real Madrid sub comanda lui Santiago Solari! El spera sa-i convinga pe cei de la Bayern sa nu achite cele 42 de milioane de euro pentru cumpararea definitiva conform contractului cu Real, insa Bayern este tentata sa o faca pentru a-l vinde apoi mai scump inapoi in Spania!

Bayern a platit in vara lui 2017 suma de 13 milioane de euro pentru imprumutul pe 2 ani. Cei de la Real Madrid sunt indecisi daca sa-l readuca pe James in conditiile in care pe acea pozitie sunt alti 4 jucatori: Ceballos, Isco, Asensio si Lucas Vazquez.