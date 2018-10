Asta e golul anului! Executie imposibila reusita de James Rodriguez | VIDEO FABULOS

James Rodriguez a reusit un gol absolut incredibil in meciul cu Statele Unite ale Americii.

Jucatorul columbian a reusit o super executie in minutul 36 si a deschis scorul printr-un sut cu efect, dintr-un unghi imposibil, sut ce s-a dus direct in viclu.



Dupa pauza, Statele Unite ale Americii au intors scorul dupa reusitele lui Saief (min.50) si Wood (min.53). Finalul de meci a apartinut tot sud-americanilor: Bacca a egalat in minutul 56, iar Falcao (min.74) si Borja (min.79) au adus o victorie cu 4-2 pentru columbieni.