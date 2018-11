SOC TOTAL! E acuzat ca finanteaza TERORISMUL si a fost condamnat la inchisoare! Ce s-a intamplat cu cel mai popular jucator din lume

In urma cu un deceniu era unul dintre cei mai iubiti fotbalisti din lume.

Retras din fotbal in 2013, Mohamed Aboutrika trece prin momente foarte dificile. Un Tribunal din Egipt l-a condamnat la 1 an de inchisoare pentru frauda fiscala! Verdictul a venit desi fostul jucator a lipsit de la proces, fiind gasit vinovat pentru faptul ca nu a platit 39.500 de dolari, anunta televiziunea de stat, Al-Ahram.

Aboutrika reprezinta o tinta pentru autoritatile din Egipt dupa ce l-a sustinut public pentru a candida la presedintia tarii pe Mohammed Morsi, cel care face parte din Fratia Musulmana, o miscare transnationala islamista infiintata in 1928. In luna mai, Aboutrika a fost trecut pe "lista terorii" pentru o perioada de 5 ani, fiind acuzat ca a finantat Fratia Musulmana. Aboutrika a primit si interdictie in a zbura, pasaportul sau urmand sa fie blocat de catre Guvern. Astfel, fostul jucator s-a mutat la Doha, acolo unde isi castiga existenta ca analist pe teme de fotbal.

Guvernul din Egipt i-a blocat toate bunurile lui Aboutrika inca din 2015, insa acesta ramane extrem de popular in tara sa - el a jucat de 100 de ori pentru echipa nationala si a fost votat in 2007 si 2008 cel mai popular jucator de fotbal din lume! Aboutrika este si unul dintre cei mai de succes jucatori egipteni din istorie, avand 3 Cupe ale Africii castigate cu nationala (2006, 2008 si 2010), plus 7 titluri cu Al Ahly. In 2008 era desemnat de BBC Jucatorul African al Anului.