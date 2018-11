Un nou soc in fotbalul din Anglia! A decedat la doar 28 de ani: "Suntem devastati de aceasta veste!"

Robert Rowan, directorul tehnic al celor de la Brentford a decedat la doar 28 de ani. Galezul era unul dintre oamenii cheie din cadrul clubului de liga secunda.

Rowan a fost pus in noua pozitie in luna februarie. In trecut, acesta a fost scouter la Celtic, cea mai importanta echipa din Scotia.

"Suntem devastati la aflarea acestei vesti! Toate gandurile noastre se duc spre sotia lui Robert, familia acestuia si prietenii lui", s-a precizat in comunicatul emis de club.

Actual international al Tarii Galilor si jucator la Brenford, Chris Mepham, a reactionat dupa moartea lui Robert Rowan.

So sad to hear the news earlier this morning of Rob’s death ???? anyone who knew this man would agree that he was a kind,genuine and well respected man in football,who gave me the platform to grow as a footballer and also as a person ... will be deeply missed by everyone ???????????? pic.twitter.com/N7oSHFJOg0