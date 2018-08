Cutremurator! Un jucator a cazut 30 de metri in gol de pe podul groazei, dar a supravietuit miraculos! Cum a scapat

Capello dezvaluie detalii cutremuratoare despre clipele pe care le-a trait ieri dupa-amiaza. Masina sa a cazut in gol 30 de metri, insa fotbalistul a supravietuit.

"Masina mea a plonjat, dar s-a blocat undeva. E un miracol ca sunt in viata", a spus Capello pentru SkyTG24.

"Mai intai am auzit un zgomot, apoi totul a cazut. Masina mea s-a prabusit in gol 30 de metri, dar s-a blocat intre coloane si piatra. E incredibil, nu am nici macar o zgarietura. Mergeam des pe pod, e unul dintre cele mai aglomerate din tara. Am vazut strada spargandu-se in fata mea. A fost un soc imens. Nu stiu cum a putut masina mea sa nu fie zdrobita", a mai explicat Capello, care in prezent lucreaza ca pompier.



An Italian footballer who plunged 150ft from the Genoa Bridge has told how he miraculously survived.

Davide Capello was among those travelling across the tragic Morandi Bridge, in northwest Italy, before it collapsed on Tuesday. pic.twitter.com/bJAoGRD8AH