Sa curga MILIOANELE! Razvan Lucescu are MECI DE TITLU la arabi. Antrenorul roman poate fi INGROPAT in bani

Daca Al-Hilal castiga azi derby-ul cu Al-Nassr, Lucescu junior face un pas urias spre castigarea campionatului in Arabia Saudita.

Dupa titlul istoric cu PAOK Salonic de anul trecut, Razvan Lucescu e aproape de un nou succes similar, de aceasta data cu cea mai titrata echipa a Asiei, sauditii de la Al-Hilal.

Campionatul in acea zona a lumii se va relua astazi dupa intreruperea cauzata de pandemie, iar gruparea din Riad are un meci cat un sezon, pe terenul rivalei locale Al-Nassr. Cele doua formatii sunt despartite de 6 puncte in ierarhia la zi, cu 8 etape ramase de disputat, astfel ca o victorie a lui Al-Hilal inseamna in proportie de peste 90 la duta castigarea titlului. Jucatorii lui Lucescu se vor distanta la 9 puncte, urmand sa-si permita chiar si 3 infrangeri in ultimele 7 runde.

Evident, Razvan Lucescu e si cu ochii pe bani, mai precis pe prima de obiectiv pe care o are in contract. Seicii arabi i-au oferit anul trecut un salariu de 4 milioane de dolari pe sezon, cu mentiunea unor "suplimente" substantiale in cazul unor succese majore. Astfel, asa cum s-a intamplat si dupa castigarea Ligii Campionilor Asiei, Lucescu si elevii sai vor fi "ingropati" in bani, in cazul tehnicianului roman prima de campionat ridicandu-se la aproximativ 1 milion de dolari.