Liber la decizii pentru Cristiano Ronaldo la Juventus! Anuntul facut de Andrea Pirlo dupa debutul cu victorie din Serie A

Juventus a castigat cu scorul de 3-0 impotriva celor de la Sampdoria.

Andrea Pirlo este constient de importanta mentinerii lui Cristiano Ronaldo intr-o stare fizica cat mai buna. Antrenorul principal de la Juventus a declarat faptul ca Ronaldo e liber sa decida cand vrea sa joace. Starul portughez a inchis tabela la debutul lui Pirlo, castigat clar cu 3-0 impotriva Sampdoriei lui Ranieri.

Ronaldo a avut o accidentare usoara in pauza internationala iar Pirlo este foarte atent la starea portughezului.

"Ne gandim asupra acestui lucru si am vorbit amandoi despre asta. El nu e obosit in acest moment deoarece abia am inceput sezonul. Cand vom avea meciuri cu o importanta mai scazuta, vom incerca sa-l odihnim. Este un jucator inteligent si isi cunoaste corpul foarte bine, deci va fi constient cand va fi timpul sa se odihneasca. Totul va depinde doar de el", a declarat Andrea Pirlo pentru Sky Sport.