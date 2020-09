Cristiano Ronaldo este de pe ALTA PLENETA! Portughezul a reusit o dubla impotriva Romei

Juventus a jucat in deplasare impotriva Romei, intr-un meci din etapa a doua din Serie A.

Lusitianul a fost din nou la inaltime si a reusit o dubla pentru "Batrana Doamna". Roma a deschis scorul in minutul 31 dintr-un penalty executat de Jordan Veretout. La 13 minute distanta Ronaldo a egalat tot din penalty dupa ce Pellegrini a comis un hent in suprafata de pedeapsa.

Roma a trecut din nou in avantaj dupa ce in minutul 46 Veretout a facut dubla. Ramasa in 10 oameni din minutul 62 dupa ce Rabiot a luat al doilea cartonas galben si a fost eliminat, Juventus a egalat in mintul 69, dupa ce Cristiano Ronaldo s-a inaltat superb pestea defensiva Romei si expediat in poarta o minge centrata de Danilo.

S-a terminat 2-2, iar Ronaldo are 3 goluri marcate in primele doua partide din campionatul italian.