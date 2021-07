Razvan Lucescu transfera de la Parma! Jucatorul pentru care antrenorul roman inista 

PAOK vrea un jucator de la Parma.

Recent retrogradata in Serie B, Parma nu are de gand sa ramana mai mult de un sezon in a doua liga, iar oficialii clubului au spus ca se bazeaza pe toti jucatorii tineri in lupta pentru promovare. Sefii Parmei sunt dispusi sa renunte la unii dintre jucatori, iar Jasmin Kurtic este unul dintre ei.

Mijlocasul central este dorit cu insistenta de echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, iar jurnalistul Nicolo Schira anunta ca transferul este foarte aproape sa se realizeze. Mai mult, ParmaLive informeaza ca jucatorul sloven nu a mers in cantonament alaturi de echipa, acesta fiind unul dintre semnele conform carora ar urma sa plece.

Kurtic mai are doi ani de contract cu 'cruciatii', iar acum negociaza partea financiara cu oficialii lui PAOK. In sezonul trecut, Kurtic a jucat 36 de meciuri in tricoul Parmei si a reusit sa inscrie 4 goluri.