Scoțienii au anunțat transferul lui Ridvan Yilmaz, fundașul stânga în vârstă de 21 de ani. Turcul este cotat la 6.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Este produs în totalitate de Besiktas, fiind legitimat încă din 2016, pe când avea 15 ani.

???? Welcome to Rangers, Rıdvan Yılmaz ????????

Rangers este la a șasea achiziție în perioada curentă de mercato. Ben Davies a fost adus de la Liverpool, pentru 4.7 milioane de euro, Rabbi Matondo a venit de la FC Schalke 04 pentru 3 milioane de euro, iar Antonio Colak a fost și el transferat de la PAOK Salonic, pentru 2.1 milioane de euro. Tom Lawrence și John Souttar au sosit liberi de contract.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe Twitter despre mutarea lui Yilmaz în Scoția și a menționat suma pe care Rangers a plătit-o turcilor. 6 milioane de euro a fost nevoie ca șefii să scoată din buzunar pentru a-l aduce pe Ridvan lângă Ianis Hagi.

Official, confirmed. Rangers FC sign Ridvan Yilmaz from Besiktas for €6m fee plus 20% sell-on clause. Deal now completed. ???????? #RangersFC

Ridvan Yilmaz joins on five year deal. pic.twitter.com/fiPAaM0tu7