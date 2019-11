Platini ATACA fotbalul modern! Fostul campion mondial, declaratii incendiare: "Am fost considerat un Al Capone. Nu imi place fotbalul de astazi, uitati-va la PSG"

Fostul presedinte UEFA critica fotbalul modern si vorbeste despre revenirea sa.

Michel Platini a fost suspendat pe o perioada de 8 ani de justitia interna a FIFA. Suspendarea sa a fost redusa la 4 ani, iar pe 7 octombrie, anul acesta, a expirat.

Platini a vorbit intr-un interviu acordat recent despre perioada grea prin care a trecut, dar si despre modul in care banii domina fotbalul modern.

"Am fost considerat un Al Capone. Am trecut prin momente grele. Mi-a luat o luna sa inteleg ce se intampla, daca am fost victima unui complot. Am incercat sa imi demonstrez nevinovatia, insa deja ma etichetasera ca fiind vinovat.

Mi-ar placea o ultima aventura in lumea aceasta a fotbalului, insa, nu trebuie sa fac absolut nicio greseala. Trebuie sa fie ceva ce imi place si unde pot sa fiu util.

Fotbalul de astazi este fondat pe bogatie. In ziua de azi, il cumperi pe cel mai bun si castigi. Uitati-va la PSG: presedintele este din Qatar, directorul sportiv este brazilian, antrenorul este german, iar singurul lucru francez la echipa este numele, PSG, deoarece este echipa din Paris. Cand am fost presedinte UEFA am incercat sa creez turnee in care fiecare putea visa sa castige, acum totul a devenit mai dificil", a declarat Platini conform Gazzetta dello Sport.

Michel Platini a fost gasit vinovat de conflict de interese in anul 2015, dupa ce a primit doua milioane de dolari din partea FIFA, suma nejustificata, insa aprobata de catre presedintele forului mondial, Josep Blatter.