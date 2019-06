Michel Platini, ARESTAT! Scandal urias in fotbalul mondial. Anunt de ULTIMA ORA

Fosta legenda a nationalei Frantei este implicat in scandalul Qatar 2022.

Michel Platini, de trei ori castigator al Balonului de Aur si fost presedinte UEFA, a fost arestat in ancheta care invesigheaza conditiile suspecte in care organizarea Cupei Mondiale din 2022 a fost acordata statului Qatar.

Platini a fost sef UEFA intre 2007 si 2015, pana cand a primit interzis in fotbal din partea Comitetului de Etica al FIFA.

Acum, Platini a fost retinut de procurorii anticoruptie ce il vor interoga in cazul Cupei Mondiale de Qatar. Darea si luarea de mita sunt suspectate in acest caz si un nou caz de coruptie la nivel inalt in fotbalul mondial.

Qatar a primit organizarea Cupei Mondiale din 2022 in decembrie 2010, insa victoria arabilor a fost contestata. Va fi prima Cupa Mondiala desfasurata iarna, iar alte tari alaturate pot participa la gazduire daca FIFA va decide sa extinda numarul participantelor.