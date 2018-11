Cel mai nebun pariu pus de Platini! Pare o gluma: "El merita sa castige Balonul de Aur!" Jucatorul surpriza ales

Michel Platini are un jucator surpriza pe care pariaza in cursa pentru Balonul de Aur din acest an.



Fostul presedinte al UEFA este de parere ca Raphael Varane merita trofel in acest sezon si aduce in discutie "precedentul Cannavaro" din 2006.

"E un singur jucator care a castigat Champions League si Cupa Mondiala, iar numele lui este Varane. E un jucator excelent, foarte bun. Voi vota pentru el. Puteti sa-mi vorbiti despre Griezmann, Mbappe, Giroud, Lloris sau Modric, dar singurul jucator care a castigat tot e Varane. Sa nu uitam ca in 2006 a castigat un fundas", a declarat Platini.

Varane, in varsta de 25 de ani, joaca la Real Madrid in 2011 de cand a fost transferat la Lens. A marcat 10 goluri in cele 245 de meciuri jucate pentru "galactici" si a castigat 15 trofee printre care patru trofee UEFA Champions League.

La echipa nationala a Frantei a marcat 3 goluri in 52 de meciuri si a castigat Cupa Mondiala in acest an, in Rusia.