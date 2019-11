Messi nu uita si nu iarta! Care este partida sa favorita

Leo Messi a fost intrebat de jurnalistii din Spania care este meciul sau favorit, iar raspunsul a venit rapid.

Lionel Messi a inscris sute de goluri in cariera sa, a castigat baloane de aur si trofee importante cu echipa de club, dar un meci ii va ramane tot timpul intiparit in minte.



Argentinianul a declarat ca partida sa favorit este cea contra lui Real Madrid din urma cu 8 ani de pe Bernabeu intr-o semi-finala Champions League de vis.



Barcelona a castigat cu 2-0, iar ambele goluri au fost inscrise de Messi. In acelasi an Messi a castigat si balonul de aur in timp ce rivalul Ronaldo a venit pe locul 2.