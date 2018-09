O noua tragedie in fotbal. Un copil de 13 ani a murit pe teren dupa ce s-a ciocnit de un adversar

Momentul tragic a avut loc la un meci din Olanda.

Un copil de 13 de ani care evolua pe postul de portar la echipa MvR din Olanda a murit in timpul unei partide de juniori. Toate partidele echipei din orasul Heerenberg, aflat la 120 de kilometri de Amsterdam, au fost amanate in acest weekend.



Clubul olandez a emis un comunicat prin care a dezvaluit modul in care a avut loc tragedia - copilul de 13 ani si-a pierdut cunostinta dupa o coliziune cu un adversar si toate tentativele de a-l face sa-si revina nu au avut succes. Baiatul a murit la spital.