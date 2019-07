Nu e banc! O echipa a cumparat un jucator si l-a dat afara dupa doar 24 de ore! Ce si-au dat seama la prezentarea oficiala

O echipa din Turcia i-a reziliat contractul unui jucator imediat dupa ce l-a transferat.

Una dintre cele mai nebune povesti de pe piata transferurilor a avut loc in aceasta vara in Turcia. Menemenspor, echipa care tocmai a promovat in prima liga, a prezentat oficial un jucator pentru ca la cateva ore distanta sa anunte ca i-a reziliat contractul!

Motivul este unul incredibil! Menemen l-a transferat pe jucatorul din Gambia, Alpha Jallow, crezand ca il aduc pe Lamin Jallow, cel care evolueaza pentru Salernitana! Cand si-au dat seama de confuzie, au decis sa incheie intelegerea!

Cei de la Menemen au oferit oficial un alt motiv legat de niste probleme de sanatate ale jucatorului, conform presei din Turcia.