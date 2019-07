Urmatoarea SUPER LOVITURA a lui Hagi pe piata transferurilor! A refuzat TOATE ofertele: "O sa ajunga mare de tot!"

Hagi putea sa mai vanda un jucator pe bani buni in aceasta vara, insa a respins toate ofertele.

Fundasul Virgil Ghita a avut propuneri importante de transfer, insa Viitorul le-a respins. Ghita va continua la Constanta. Hagi confirma si ca a negociat cu Craiova pentru aparatorul de 21 de ani, insa tratativele s-au impotmolit.

"Are oferta sa se duca, dar nu-l las. Nu-l las, ramane cu noi. A avut si de la Craiova, dar e scump, e prea scump pentru ei. Ramane cu noi. Are calitati foarte bune. E dotat fizic, e foarte bun. Am incredere totala in el. El trebuie sa arate ca e mai bun ca cei care au jucat la Euro. Are calitati fizice extraordinare. Cand era mic, era mijlocas central. El are nevoie de timp, de experienta. In timp, Ghita o sa devina foarte bun", a spus Hagi.

Ghita n-a prins niciun minut in teren la Europeanul U21 din Italia si San Marino. Radoi a mers pe cuplul Pascanu - Nedelcearu, pe care a contat si in preliminarii.